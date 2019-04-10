Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с Кроллой: яркие фото и видео

Украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) провел открытую тренировку в Украинском культурном центре в Лос-Анджелесе.

Чемпион WBA и WBO в легком весе готовится защищать свои пояса в бою против британца Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО).

А вы знали, что Ломаченко готовит громкий сюрприз на бой с Кроллой?

Открытая тренировка Василий Ломаченко перед боем с Энтони Кролла: смотрите видео

Уже в пятницу, 12 апреля, боксеры встретятся в США на Staples Center и определят сильнейшего. Оба завершили подготовку к бою.

В СМИ появилась информация о гонораре украинского боксера. За бой против британца Энтони Кролла чемпион мира получит 2,2 миллиона долларов. В то же время Энтони Кролла заработает миллион долларов.

Последний бой Ломаченко провел 9 декабря против Хосе Педраса и победил единогласным решением судей. Кролла в ноябре побил индонезийца Дауда Йордана.

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