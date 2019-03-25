Ломаченко рассказал, почему не состоится его поединок с Майки Гарсией

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко не слишком верит в то, что ему удастся провести поединок против Майки Гарсии. Последний является обладателем пояса по версии WBC в легком весе.

Причиной является то, что Майки Гарсия свой последний поединок провел в первом полусреднем весе против Эррола Спенса. Там он уступил решением судей. Таким образом Спенс защитил титул чемпиона мира по версии IBF и выиграл вакантный титул чемпиона по версии WBC Diamond в полусреднем весе.

Читайте также: Все хотят боксировать с Ломаченко, все думают, что он уязвим, – менеджер украинца

Однако сам Василий Ломаченко пока не намерен подниматься в полусредний вес ради боя с Майки Гарсия.

"Он должен просто спуститься в легкий вес. Это все. Подняться в первый полусредний вес для меня – это слишком. Я не хочу этого делать. А в легком весе я готов провести с ним бой. Но я не думаю, что это произойдет. Он не сможет спуститься. Он этого не хочет", – рассказал Василий Ломаченко в комментарии Fight Hub.

12 апреля Ломаченко проведет защиту чемпионских титулов WBA и WBO в легком весе против Энтони Кролла, который является обязательным претендентом. 32-летний британский боксер в профессиональной карьере выиграл 34 боя (13 из них – нокаутом) и шесть проиграл. Еще три поединка завершились вничью.

Читайте также: Кролла назвал свое преимущество по сравнению с Ломаченко

Букмекеры начали принимать ставки на бой Ломаченко с Кролла. Василий является фаворитом в этом бою.