Ломаченко сказал своим соперникам, при каком условии сразится с ними

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал, с кем хочет драться в будущем и, кто может претендовать на бой с ним.

По словам Василия, наиболее оптимальным соперником на этот момент является Энтони Кролла, с которым украинец встретится 12 апреля.

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"Я бы хотел драться с лучшими из лучших. Но сейчас лучший выбор – это Кролла. Он – обязательный претендент (по версии WBA, – Спорт24) и хотел провести со мной поединок. Поэтому я и принял бой", – цитирует Василия Boxing News 24.

Кроме того Василий прокомментировал возможность боя с Теофимо Лопесом, который неоднократно делал громкие заявил об украинце. По словам Ломаченко, он выйдет на ринг против Теофимо, если тот будет иметь чемпионский пояс.

"Я готов драться с кем угодно. Сейчас мне нужны титулы. Если у тебя есть титул, и ты готов им рискнуть, то я обязательно с тобой встречусь", – отметил украинец.

Букмекеры начали прием ставок на бой Ломаченко с Кролла. Василий является фаворитом в этом бою. При этом почти абсолютным.

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