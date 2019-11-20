Ломаченко в пух и прах раскритиковал нового чемпиона мира по версии WBC

Василий Ломаченко поделился своим мнением о чемпионе мира по версии WBC Девине Хейни. Хейни часто высказывается о Ломаченко. Однако каждое последующее заявление американца противоречит предыдущему. Девин то называет Ломаченко легендой, то говорит, что украинец никто. Также Хейни говорил, что Ломаченко намеренно избегает с ним боя.

В то же время украинский чемпион заявил, что Хейни получил пояс WBC только потому, что он его освободил, став франчайзинговым чемпионом.

Читайте также: Альварес сместил Ломаченко с первого места рейтинга P4P по версии The Ring

Когда Ломаченко стал франчайзинговым чемпионом? Украинец стал франчайзинговым чемпионом по версии WBC в легком весе 24 октября. Франчайзинговый чемпион – это обозначение бойца по специфическому критерию – легендарного чемпиона нескольких весовых категорий.

После этого Девин Хейни завладел титулом чемпиона мира по версии WBC, хотя даже не дрался за пояс.

9 ноября Хейни успешно провел первую защиту титула. Он победил доминиканца Альфредо Сантьяго Альвареса решением судей.

Кто такой Хейни, и кого он победил? Как он завоевал титул? Если мы боксировали за титулы с чемпионами или официальным претендентами, то он получил пояс только потому, что я его освободил и ему его дали. И после этого кричать, что ты чего-то там достиг, или что ты такой сильный, что я его избегаю?



Не вопрос. Я говорил открыто, что я готов драться с кем угодно, когда угодно и где угодно. Мне все равно. Здесь уже вопрос в бизнесе. Бокс – это профессиональный спорт, где спортсмены и промоутеры зарабатывают деньги,

– сказал Ломаченко ютуб-каналу LOMA Official TV.

Титул WBC, которым теперь владеет Хейни, Ломаченко получил 31 августа. В Лондоне украинец победил Люка Кэмпбелла.

Последний остался недоволен, что титул перешел к Хейни.