Ломаченко возобновил тренировки и скоро начнет подготовку к следующему поединку: фото

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO, украинец Василий Ломаченко (14-1-0, 10 KO) вновь приступил к тренировкам.

Василий опубликовал в Instagram пост с фотографией из зала и подписью: "Вернусь к этому в ближайшее время".

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Отметим, что имя следующего соперника украинца пока неизвестно.

Свой предыдущий поединок Ломаченко провел 31 августа против британца Люка Кэмпбелла (20-3, 12 КО), победив единогласным решением судей.

Спорт 24 писал, что чемпион мира WBC Девин Хейни (24-0, 15 КО) выразил желание драться с Ломаченко. Основанием послужила успешная защита пояса в бою с доминиканцем Альфредо Сантьяго.