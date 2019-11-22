Ломаченко возобновил тренировки и скоро начнет подготовку к следующему поединку: фото

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Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO, украинец Василий Ломаченко (14-1-0, 10 KO) вновь приступил к тренировкам.

Василий опубликовал в Instagram пост с фотографией из зала и подписью: "Вернусь к этому в ближайшее время".

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Back at it SN #LOMA

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Отметим, что имя следующего соперника украинца пока неизвестно.

Свой предыдущий поединок Ломаченко провел 31 августа против британца Люка Кэмпбелла (20-3, 12 КО), победив единогласным решением судей.

Спорт 24 писал, что чемпион мира WBC Девин Хейни (24-0, 15 КО) выразил желание драться с Ломаченко. Основанием послужила успешная защита пояса в бою с доминиканцем Альфредо Сантьяго.

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Теги: Спорт Бокс
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