Ломаченко заговорил о бое с непобедимым Мейвезером
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко заявил о желании встретиться на ринге с легендарным американцем Флойдом Мейвезером.
Об этом украинец заявил в интервью Top Rank.
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Если бы я мог встретиться с соперником из любого дивизиона? Моя цель – бороться с непобедимыми боксерами. Нравится боксировать с теми, кто идет без поражений. Я бы хотел провести бой с Мейвезером,
– сказал Ломаченко.
- Флойд Мейвезер последний раз дрался с настоящим боксером в 2015 году, после чего провел поединок против бойца UFC Конора Макгрегора и кикбоксера Тенсина Насукавы по правилам бокса.
- Мейвезер последние годы дрался исключительно в рамках полусреднего веса (до 66,678 кг), а это на две весовые категории выше, чем в Ломанченка (до 61,235 кг).
- Ломаченко следующий бой должен был провести против Теофимо Лопеса 30 мая в Нью-Йорке, однако в связи с пандемией коронавируса бой двух чемпионов в легком весе был отложен на неопределенный срок.
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