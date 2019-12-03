Ломаченко звонком помог российскому боксеру победить в поединке: видео

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Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) позвонил россиянину Александру Беспутину (14-0, 9 КО) во время его поединка с Раджабом Бутаевым (12-1, 9 КО) за титул WBA Regular в полусреднем весе.

Украинский боксер дал ценный совет своему товарищу. Василий наблюдал за боем в прямой трансляции и, заметив, что у Бутаева открыта печень, Саша позвонил команде и сообщил об этом.

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После этого Беспутин начал активно пробивать в проблемную зону соперника и завоевал чемпионский пояс WBA в полусреднем весе.

После завершения поединка радостный россиянин пригласил на ринг другого украинского боксера – Александра Усика, который поддерживал Беспутина в зале, и разделил с ним мгновения триумфа.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости России Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Бокс
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