Лопес назвал новую дату боя с Ломаченко
Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес убежден, что встретится с Василием Ломаченко. Американский боксер обещает, что проведет бой с украинцем в 2020 году.
Боксеры должны были встретиться 30 мая в Нью-Йорке. Но на пути проведения поединка стала пандемия коронавируса. Пока бой официально не перенесли.
По словам Лопеса, поединок состоится быстрее, если все будут соблюдать меры предосторожности.
Смотрите также Ломаченко досталось от подписчиков – Усик сразу стал на защиту: видео
Оставайтесь дома, так мы сделаем этот бой как можно быстрее. Вы хотите увидеть наш поединок, а мы – вас на нем. Спорт вернется, если вы будете сидеть дома до тех пор, пока люди не перестанут умирать от коронавируса,
– сказал Лопес ютуб-каналу Top Rank Boxing.
Лопес предположил, что бой с Ломаченко состоится осенью или зимой.
"Друзья, вы наверное увидите нас осенью или зимой, но точно в этом году. Скрестим пальцы", – добавил Лопес.
-
29 март 2020Просто хочу надрать Ломаченко зад, – Лопес
-
-
-
24 март 2020Ломаченко – Лопес: WBO отменила все свои поединки
-
23 март 2020Ломаченко – Лопес: появилась новая дата поединка
Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Эмоциональные обращения Кличко и Малиновского о коронавирусе и другие новости спорта 31 мартасегодня , 07:20
-
"Пациенты умирали передо мной": экс-боец UFC шокировал подробностями о коронавирусе в СШАсегодня , 15:21
-
Звездный футболист "Баварии" попал в ДТП: фотосегодня , 11:42
-
Один из лучших игроков сборной Украины на Евро-2019 продолжит карьеру в Россиисегодня , 16:19
-
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам потренировалась в компании медведясегодня , 10:22
-
Бывший президент "Марселя" Папи Диуф умер от коронавирусасегодня , 09:07