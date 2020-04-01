24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Лопес назвал новую дату боя с Ломаченко

- Читати новину українською
Теофимо Лопес / eightcount.tv

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес убежден, что встретится с Василием Ломаченко. Американский боксер обещает, что проведет бой с украинцем в 2020 году.

Боксеры должны были встретиться 30 мая в Нью-Йорке. Но на пути проведения поединка стала пандемия коронавируса. Пока бой официально не перенесли.

По словам Лопеса, поединок состоится быстрее, если все будут соблюдать меры предосторожности.

Смотрите также Ломаченко досталось от подписчиков – Усик сразу стал на защиту: видео

Оставайтесь дома, так мы сделаем этот бой как можно быстрее. Вы хотите увидеть наш поединок, а мы – вас на нем. Спорт вернется, если вы будете сидеть дома до тех пор, пока люди не перестанут умирать от коронавируса,
– сказал Лопес ютуб-каналу Top Rank Boxing.

Лопес предположил, что бой с Ломаченко состоится осенью или зимой.

"Друзья, вы наверное увидите нас осенью или зимой, но точно в этом году. Скрестим пальцы", – добавил Лопес.

ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС: ГЛАВНОЕ
  •  

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс
Комментарии

Читайте также

сегодня , 13:35 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
Новини України 41010
сегодня , 11:57 "Viva Stalin": Усик попал в очередной скандал
Бокс 2413
сегодня , 13:06 Коронавирус в России: зафиксировано более 2700 больных
Лікування 135333
сегодня , 17:15 Стало известно, когда сборная Украины сыграет перенесенные матчи с Францией и Польшей
Футбол 1828
сегодня , 11:56 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Інші види спорту 2588
сегодня , 13:31 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Інші види спорту 3264
сегодня , 15:17 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
Новини України 241695
сегодня , 15:02 Злая шутка: 20 лет назад Виталий Кличко сенсационно потерпел первое поражение – видео
Бокс 960
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 16:35 Месси составил список 15 лучших молодых игроков: имена будущих звезд футбола
Ігор Саджениця
сегодня 13:31 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 11:56 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Ігор Саджениця
сегодня 09:50 Теннисистка Даяна Ястремская создала штаб для поддержки людей во время карантина
Софія Кулай
31 марта 21:47 Сенсационный финалист Кубка Украины показал строительство стадиона во время карантина: видео
Юрій Семенюк

Новости
Больше новостей
Залиште відгук