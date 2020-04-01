Лопес назвал новую дату боя с Ломаченко

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес убежден, что встретится с Василием Ломаченко. Американский боксер обещает, что проведет бой с украинцем в 2020 году.

Боксеры должны были встретиться 30 мая в Нью-Йорке. Но на пути проведения поединка стала пандемия коронавируса. Пока бой официально не перенесли.

По словам Лопеса, поединок состоится быстрее, если все будут соблюдать меры предосторожности.

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Оставайтесь дома, так мы сделаем этот бой как можно быстрее. Вы хотите увидеть наш поединок, а мы – вас на нем. Спорт вернется, если вы будете сидеть дома до тех пор, пока люди не перестанут умирать от коронавируса,

– сказал Лопес ютуб-каналу Top Rank Boxing.

Лопес предположил, что бой с Ломаченко состоится осенью или зимой.

"Друзья, вы наверное увидите нас осенью или зимой, но точно в этом году. Скрестим пальцы", – добавил Лопес.

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