Луческу неожиданно извинился за слова о Лобановском

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу извинился за свои высказывания о легендарном наставнике "Динамо" Валерии Лобановском.

Ранее румынский специалист сказал, что удивлен местом Валерия Лобановского в рейтинге лучших тренеров по версии France Football. Валерий Васильевич оказался в списке на шестой позиции, а Луческу – на 41-й.

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Сожалею, что так получилось, и прошу прощения. Не представлял, что будет такой резонанс. Я прекрасно осознаю, что Лобановский был отличным тренером. Он был важным тренером, потому что он создал систему.

"Динамо" тех времен было командой системы. Их счастье, что у них был такой классный тренер, как Лобановский. Он создавал и давал результат. Мои слова были ошибкой. Я действительно немного удивился месту Лобановского, когда общался с журналистом о рейтинге. Но потом осознал, насколько классным тренером он был. Жалею, что так и не сыграл против него в чемпионате Украины", – поделился Луческу в комментарии "Профутбол".

Против слов Луческу о Лобановском выступили обладатель Золотого мяча-1986 Игорь Беланов и экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин.

К слову, Мирча Луческу 12 лет был тренером донецкого "Шахтера" (с 2004 до 2016). За это время "горняки" 8 раз выигрывали чемпионат Украины, а также Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. В 2016 году он возглавил российский "Зенит", но проработал на этой должности всего один сезон.

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