Лучшие голы "Шахтера" в матчах с "Динамо" в Кубке Украины: видео

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" до 2002 года не встречались между собой в рамках Кубка Украины. Но с этого времени обе команды провели 14 поединков, в которых "Шахтер" забил 23 гола, и пропустил лишь 12.

В воскресенье, 7 апреля, обе команды снова сыграют друг против друга в Кубке Украины. На этот раз жребий свел их еще на стадии 1/4 финала.

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Перед матчем против "Динамо" на youtube-канале "Шахтера" опубликовали видео лучших голов "горняков" в ворота соперников в кубковых поединках.

Смотрите видео лучших голов "Шахтера" в матчах с "Динамо" в Кубке Украины

В целом же "Шахтер" и "Динамо" в Кубке Украины друг против друга играли 14 раз. Статистика противостояния на стороне "горняков": 9 побед при 1 ничьей и 4 поражениях.