Лучшие голы "Шахтера" в матчах с "Динамо" в Кубке Украины: видео

27 Читати новину українською
Голы "Шахтера" в матче против "Динамо"
Голы "Шахтера" в матче против "Динамо" / 1927.kiev.

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" до 2002 года не встречались между собой в рамках Кубка Украины. Но с этого времени обе команды провели 14 поединков, в которых "Шахтер" забил 23 гола, и пропустил лишь 12.

В воскресенье, 7 апреля, обе команды снова сыграют друг против друга в Кубке Украины. На этот раз жребий свел их еще на стадии 1/4 финала.

Читайте также: "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала

Перед матчем против "Динамо" на youtube-канале "Шахтера" опубликовали видео лучших голов "горняков" в ворота соперников в кубковых поединках.

Смотрите видео лучших голов "Шахтера" в матчах с "Динамо" в Кубке Украины

В целом же "Шахтер" и "Динамо" в Кубке Украины друг против друга играли 14 раз. Статистика противостояния на стороне "горняков": 9 побед при 1 ничьей и 4 поражениях.

blog_ava
В России отреагировали на газовую директиву ЕС против "Северного потока-2"
сегодня
1068
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо Шахтер
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Десна" на выезде обыграла "Олимпик": видео
сегодня 16:09 "Десна" на выезде обыграла "Олимпик": видео
49
"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и вернул первое место в АПЛ: видео
сегодня 10:06 "Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и вернул первое место в АПЛ: видео
20
НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
5 апреля 12:31 НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
341
Футболистов "Челси" застали в ночном клубе, Баркли уехал под утро: фото
5 апреля 16:27 Футболистов "Челси" застали в ночном клубе, Баркли уехал под утро: фото
54
Баскетболист НБА курьезно упал с двухметровой высоты после красивого данка: видео
5 апреля 12:38 Баскетболист НБА курьезно упал с двухметровой высоты после красивого данка: видео
40
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук