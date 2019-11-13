Лучший бомбардир в истории сборной Испании объявил о завершении карьеры

Испанский нападающий японского клуба "Виссел Кобе" Давид Вилья анонсировал завершение карьеры по окончании нынешнего сезона 2019/20.

Об этом сам игрок сообщил с помощью Twitter.

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"После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем командам, тренерам и одноклубникам, которые позволили мне наслаждаться карьерой мечты. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня", – написал Вилья.

After 19 years as a professional, I have decided to retire from playing football at the end of this season. Thank you to all the teams, coaches and teammates that have allowed me to enjoy this dreamed career. Thank you to my family, that has always been there to support me. pic.twitter.com/E82vb3tNwT — David Villa (@Guaje7Villa) 13 ноября 2019 г.

К слову, Вилья перешел в "Виссел Кобе" в января 2019 года на правах свободного агента.

Кто такой Давид Вилья?Давид Вилья наиболее известный по выступлениям за "Барселону" (2010-2013), мадридский "Атлетико" (2013-2014), а также сборную Испании, за которую форвард провел 98 матчей и забил рекордные 59 голов.



Также в течение своей карьеры испанец выступал за "Валенсию", "Сарагосу", "хихонский "Спортинг", "Нью-Йорк Сити" и "Мельбурн Сити".



Со сборной Испании Вилья выигрывал чемпионаты Европы и мира, с "Барселоной" – Лигу чемпионов и чемпионат Испании. С четырьмя голами стал лучшим бомбардиром Евро-2008.