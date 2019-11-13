Лучший бомбардир в истории сборной Испании объявил о завершении карьеры

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Давид Вилья
Давид Вилья / Фото из открытых источников

Испанский нападающий японского клуба "Виссел Кобе" Давид Вилья анонсировал завершение карьеры по окончании нынешнего сезона 2019/20.

Об этом сам игрок сообщил с помощью Twitter.

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"После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем командам, тренерам и одноклубникам, которые позволили мне наслаждаться карьерой мечты. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня", – написал Вилья.

К слову, Вилья перешел в "Виссел Кобе" в января 2019 года на правах свободного агента.

Кто такой Давид Вилья?Давид Вилья наиболее известный по выступлениям за "Барселону" (2010-2013), мадридский "Атлетико" (2013-2014), а также сборную Испании, за которую форвард провел 98 матчей и забил рекордные 59 голов.

Также в течение своей карьеры испанец выступал за "Валенсию", "Сарагосу", "хихонский "Спортинг", "Нью-Йорк Сити" и "Мельбурн Сити".

Со сборной Испании Вилья выигрывал чемпионаты Европы и мира, с "Барселоной" – Лигу чемпионов и чемпионат Испании. С четырьмя голами стал лучшим бомбардиром Евро-2008.

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Теги: Спорт Футбол
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