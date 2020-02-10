Лучшую шайбу УХЛ в январе забросил хоккеист команды-аутсайдера – видео
Автором лучшей шайбы месяца стал нападающий МХК "Динамо" Михаил Геворкян. Ее он забросил в ворота "Днепра".
Форвард получил передачу на ход из своей зоны, оторвался от защитника "Днепра", сблизился с голкипером, обманным движением переложил шайбу на неудобную сторону и забросил ее в ворота. К тому времени "Динамо" играло в меньшинстве.
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Видео шайбы Геворкяна в ворота "Днепра", которая признана лучшей в январе (смотреть с 01:04)
Однако заброшенная шайба Геворкяна не помогла "Динамо". Команда дома тогда потерпела очередное разгромное поражение 3:9.
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