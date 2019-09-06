Лукашенко хочет провести Олимпиаду в Беларуси совместно с Украиной или Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заинтересован в проведении крупных спортивных мероприятий у себя в стране. После II Европейских игр, Лукашенко нацелился на Олимпиаду. Но ему нужна помощь Украины или России.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам в Бресте, передает БЕЛТА. Речь идет о летних Олимпийских играх. А Украина или Россия ему нужна, ведь эти страны имеют необходимую инфраструктуру.

"Конечно, нам трудно соревноваться с большими странами. Но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем провести Олимпиаду. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, футбол останется", – заявил Александр Лукашенко.

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Лукашенко интересно проводить крупные спортивные мероприятия, ведь это дополнительный имидж для Беларуси. И ближайшие 12 лет проведение Олимпиады Беларуси не светит. Все из-за того, что три города-хозяева следующих летних Олимпиад уже известны. А на Олимпиаду-2032 уже есть другие претенденты. Хотя Беларусь еще может присоединиться к ним.

Где состоятся следующие Олимпиады?

Олимпиада-2020 состоится в Токио с 24 июля до 9 августа. Сборные уже активно соревнуются за лицензии на турнир. А на право пронести олимпийский огонь по улицам японской столицы объявили 17 тысяч человек.

9 июня 2017 года Международный олимпийский комитет добавил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 15 новых дисциплин

Летняя Олимпиада-2024 состоится в Париже. Следующая Олимпиада-2028 – в Лос-Анджелесе. При этом решение о городах-хозяевах приняли одновременно 14 сентября 2017 года. Все из-за того, что на проведение Олимпийских игр 2024 года претендовало пять городов. Три вышли из соревнования из-за ожидаемых очень высоких затрат и сложности организации такого мероприятия. Остались Париж и Лос-Анджелес, которые считали самыми серьезными и равными претендентами. Американский город согласился уступить при условии, что получит право на следующие игры 2028 года сразу, без нового конкурса.

Оба эти города примут Олимпийские игры в третий раз. Париж проведет их ровно через столетие после последнего раза, в 1924 году (впервые Париж проводил их в 1900-м). Лос-Анджелес принимал Олимпийские игры 1932 и 1984 годов.

На Олимпиаду-2032 претендуют Баку (Азербайджан), Сараево (Босния и Герцеговина), Дели (Индия), Торонто (Канада), Будапешт (Венгрия), Найроби (Кения), Брисбен (Австралия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Доха (Катар), Стамбул (Турция), Мадрид (Испания) и Санкт-Петербург (Россия).