Лунин разрывает чемпионат Испании: украинец принес победу "Овьедо" – видео
Украинский голкипер Андрей Лунин выдал очередной хороший матч за "Овьедо". Украинец записал еще один сухой матч в свой актив и получил высшую оценку в команде.
В рамках 37 тура Сегунды "Мирандес" приехал в гости к "Овьедо" Лунина пишет 24 канал.
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Самая высокая оценка украинца
Украинский голкипер встал в рамку ворот с первых секунд матча и в течение всего матча оставил свои ворота в неприкосновенности. За матч он сделал 4 сейва. Всего в сторону ворот Лунина соперник нанес восемь ударов.
Хозяевам удалось одержать победу с минимальным счетом – 1:0. Единственный гол на 41-й минуте с 11-метровой отметки забил Альфредо Ортуно. Украинец На 89-й минуте Лунин получил желтую карточку за затяжку времени.
Благодаря этой победе клуб Лунина поднялся из зоны вылета Сегунды и занимает 17 место в турнирной таблице, в их активе 44 очка, опережая "Альбасете" Романа Зозули и "Нумансию".
Для Андрея это пятый сухой матч в футболке "Овьедо". От аналитического портала Sofascore 21-летний Лунин получил наивысшую оценку из игроков своей команды – 7,7.
Оценки от Sofascore / sofascore.com
- В январе 2020 года на правах аренды Лунин перешел в "Овьедо", который выступает в испанской Сегунде. Срок аренды рассчитан до 30 июня 2020 года. Контракт футболиста принадлежит мадридскому "Реалу".
- Ожидается, что после окончания арендного соглашения украинец вернется в мадридский "Реал", где станет дублером Куртуа в следующем сезоне.
Обзор матча Овьедо – Мирандес