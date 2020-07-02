Украинский голкипер Андрей Лунин выдал очередной хороший матч за "Овьедо". Украинец записал еще один сухой матч в свой актив и получил высшую оценку в команде.

В рамках 37 тура Сегунды "Мирандес" приехал в гости к "Овьедо" Лунина пишет 24 канал.

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Самая высокая оценка украинца

Украинский голкипер встал в рамку ворот с первых секунд матча и в течение всего матча оставил свои ворота в неприкосновенности. За матч он сделал 4 сейва. Всего в сторону ворот Лунина соперник нанес восемь ударов.

Хозяевам удалось одержать победу с минимальным счетом – 1:0. Единственный гол на 41-й минуте с 11-метровой отметки забил Альфредо Ортуно. Украинец На 89-й минуте Лунин получил желтую карточку за затяжку времени.

Благодаря этой победе клуб Лунина поднялся из зоны вылета Сегунды и занимает 17 место в турнирной таблице, в их активе 44 очка, опережая "Альбасете" Романа Зозули и "Нумансию".

Spain | LaLiga 2

Real Oviedo 1:0 Mirandes



Andriy Lunin played 90 minutes

Another clean sheet match in PRO career!



Saves - 4

Punches - 1

Touches - 31

Acc. passes - 12 (48%)

Long balls (acc.) - 23 (10)

Clearances - 1#RealOviedoMirandés pic.twitter.com/MZDA2RhY9K — TOP TALENTS SCOUT (@talents_scout) July 1, 2020

Для Андрея это пятый сухой матч в футболке "Овьедо". От аналитического портала Sofascore 21-летний Лунин получил наивысшую оценку из игроков своей команды – 7,7.



Оценки от Sofascore / sofascore.com

В январе 2020 года на правах аренды Лунин перешел в "Овьедо", который выступает в испанской Сегунде. Срок аренды рассчитан до 30 июня 2020 года. Контракт футболиста принадлежит мадридскому "Реалу".

Ожидается, что после окончания арендного соглашения украинец вернется в мадридский "Реал", где станет дублером Куртуа в следующем сезоне.

Обзор матча Овьедо – Мирандес