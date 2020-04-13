Лунин летом близок к тому, чтобы стать вторым вратарем "Реала"
Голкипер "Реала" Альфонс Ареола намерен сменить команду после окончания этого сезона, что дает шанс вратарю сборной Украины Андрею Лунину закрепиться в команде.
По информации французского издания L'Equipe, Альфонс Ареола, который играет в аренде у мадридцев, покинет столицу Испании и вернется в Париж в ПСЖ.
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Француз намерен перейти в одну из лондонских команд, чтобы иметь стабильную игровую практику. Его агенты уже вышли на контакт с несколькими клубами.
Таким образом, у "Реала" не останется больше вратарей, кроме Тибо Куртуа. Лунин и Люка Зидан – в аренде. Скорее всего, "Реал" вернет именно украинского голкипера.
- 21-летний Лунин начал сезон в "Вальядолиде", но провел за клуб лишь два матча.
- В январе он перешел в "Овьедо", в составе которого сыграл девять матчей и пропустил 10 голов. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.
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