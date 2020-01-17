Лунин неудачно дебютировал за "Овьедо": пропустил с пенальти и грубо ошибся при втором голе
Украинский вратарь Андрей Лунин сыграл дебютный матч за испанский "Овьедо" в матче против "Альмерии". Сам дебют выдался неудачным.
Первый тайм Лунин отстоял на ноль. Сделать это же во втором тайме не удалось. На 62 минуте в ворота "Овьедо" был назначен пенальти. Пробивать пошел Нуньес. Он пробил справа от себя, в то время как Лунин прыгнул в другой угол ворот.
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А потом Лунин допустил ошибку, которая стала результативной. Он без особой надобности вышел за пределы штрафной. И не найдя общего языка с партнером, кто должен выбивать мяч, позволил его перехватить сопернику. Нуеьес таким подарком воспользовался сполна, отправив мяч уже в пустые ворота.
Это поражение оставило "Овьедо" на семнадцатом месте в чемпионате (из 22 команд).
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