Лунин неудачно дебютировал за "Овьедо": пропустил с пенальти и грубо ошибся при втором голе

Украинский вратарь Андрей Лунин сыграл дебютный матч за испанский "Овьедо" в матче против "Альмерии". Сам дебют выдался неудачным.

Первый тайм Лунин отстоял на ноль. Сделать это же во втором тайме не удалось. На 62 минуте в ворота "Овьедо" был назначен пенальти. Пробивать пошел Нуньес. Он пробил справа от себя, в то время как Лунин прыгнул в другой угол ворот.

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А потом Лунин допустил ошибку, которая стала результативной. Он без особой надобности вышел за пределы штрафной. И не найдя общего языка с партнером, кто должен выбивать мяч, позволил его перехватить сопернику. Нуеьес таким подарком воспользовался сполна, отправив мяч уже в пустые ворота.

Это поражение оставило "Овьедо" на семнадцатом месте в чемпионате (из 22 команд).