Лунин под ноль дебютировал за "Вальядолид" в Кубке Испании

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Андрей Лунин дебютировал за "Вальядолид"

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин провел первый матч за "Вальядолид" после перехода в клуб из мадридского "Реала" на правах аренды.

В рамках 1/64 финала Кубка Испании "Толоза" принимала "Вальядолид". Игра закончилась со счетом 0:3. В этом матче за "Вальядолид" дебютировал Андрей Лунин, который не пропустил ни одного гола.

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Гости открыли счет в первом тайме. На 21-й минуте Энес Унал, получив ассист от Антоньито пробил в ворота соперников.

На 57-й минуте Мигель де ла Фуэнте отдал точный пас Альваро Агуадо, который удвоил преимущество "Вальядолида". На 65-й минуте Агуадо снова получил асист от Фуэнте и сделал дубль.

В следующем туре "Вальядолид" сыграет с победителем встречи "Антониано" – "Бетис".

Также свой матч выиграл и "Альбасете" Романа Зозули. Украинец как игрок основного состава не попал в заявку на этот поединок, потому что выступали резервисты.

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Автор: Висент Луис
Теги: Андрей Лунин Спорт Футбол
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