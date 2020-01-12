Лунин после феерического матча переходит в другой клуб

Украинский вратарь Андрей Лунин, вероятно, покинет испанский "Вальядолид". 12 января украинец отсутствовал на тренировке испанского клуба.

Об этом сообщает близкая к клубу журналистка Марина Маркос. По информации источника, голкипер улаживает последние детали своего ухода из клуба.

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"Вальядолид" уже вернул из аренды своего вратаря Хосе Антонио Каро. Испанские СМИ предполагают, что возвращение Каро связано с переходом Лунина.

Кроме того, главный тренер команды Серхио Гонсалес допустил уход Лунина.

Знаем, что Лунин ищет команду, которая гарантирует ему игровое время. Нам нужно реагировать на возможность его ухода. Мы хотим, чтобы он остался. Это было бы хорошо, он профессионал высокого уровня,

– цитирует Гонсалеса Blanquivioletas.

По информации украинских СМИ, отец голкипера провел переговоры с "Овьедо", который играет в Сегунде.

Во время встречи представители "Овьедо" заверили, что 20-летний украинец будет получать в их клубе полноценную игровую практику.

В этом сезоне на счету Лунина только два матча за "Вальядолид" в Кубке Испании.

11 января украинец вывел свою команду в следующий раунд, выиграв серию пенальти.

Права на Лунина принадлежат мадридскому "Реалу".