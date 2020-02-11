Лунин прокомментировал возвращение в "Реал"

Андрей Лунин, который 11 февраля празднует 21-летие, прокомментировал возвращение в мадридский "Реал". Украинец пока выступает в аренде в клубе "Овьедо".

По словам Лунина, он на постоянной связи с "Реалом", но не знает, вернется ли в следующем сезоне в Мадрид.

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Мое будущее в "Реале"? Ничего не знаю по этому поводу. Мы с клубом постоянно на связи, но у меня нет информации относительно следующего сезона,

– цитирует Андрея УАФ со ссылкой на испанские СМИ.

Также Лунин рассказал, почему немного играл в прошлом сезоне в "Леганесе", а в этом – в "Вальядолиде".

"Не знаю. Эти вопросы следует задать тренерам. Я работал и стремился к профессиональному росту", – сказал украинец.

Также Лунин заявил, что чувствовал себя хорошо в каждой команде в Испании несмотря на проблемы с игровой практикой.