Лунин прокомментировал возвращение в "Реал"
Андрей Лунин, который 11 февраля празднует 21-летие, прокомментировал возвращение в мадридский "Реал". Украинец пока выступает в аренде в клубе "Овьедо".
По словам Лунина, он на постоянной связи с "Реалом", но не знает, вернется ли в следующем сезоне в Мадрид.
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Мое будущее в "Реале"? Ничего не знаю по этому поводу. Мы с клубом постоянно на связи, но у меня нет информации относительно следующего сезона,
– цитирует Андрея УАФ со ссылкой на испанские СМИ.
Также Лунин рассказал, почему немного играл в прошлом сезоне в "Леганесе", а в этом – в "Вальядолиде".
"Не знаю. Эти вопросы следует задать тренерам. Я работал и стремился к профессиональному росту", – сказал украинец.
Также Лунин заявил, что чувствовал себя хорошо в каждой команде в Испании несмотря на проблемы с игровой практикой.
- Летом 2019-го года завершилась аренда Лунина в "Леганесе". Футболист начал новый сезон в "Вальядолиде".
- За новый клуб в чемпионате Испании Андрей не сыграл ни одного поединка и только дважды выходил на поле в кубковых матчах.
- Из-за нехватки игровой практики Лунин покинул "Вальядолид" и перешел в клуб "Овьедо", который выступает во второй по значимости лиге Испании.
- В "Овьедо" Лунин сыграл 5 подряд матчей.