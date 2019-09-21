Лунин проведет 5-й подряд матч на скамейке запасных "Вальядолида"

Украинский вратарь испанского "Вальядолида" Андрей Лунин снова не попал в основной состав своей команды. Андрей оказался в запасе на матч 5-го тура Ла Лиги против "Вильярреала".

Для Лунина это 5-е попадание на скамейку запасных подряд. Украинец еще не дебютировал за испанский клуб.

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Последний раз 20-летний футболист играл за клуб в официальном матче еще в мае в составе "Леганеса".

Летом 2019 года Андрей Лунин отправился в аренду в "Вальядолид". Прошлый сезон украинец провел в аренде в "Леганесе", где тоже был запасным вратарем. Поэтому сыграл лишь в 7 матчах за команду.

Тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес заявил, что он доволен работой конкурента Лунина по позиции Жорди Масипа, поэтому не планирует пока ничего менять. Поэтому, Лунин вынужден удовлетвориться ролью запасного голкипера.