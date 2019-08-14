Лунин провел первую тренировку с новым клубом: яркие фото

Во вторник, 13 августа, "Реал" объявил о том, что украинский вратарь Андрей Лунин отправляется в аренду в Вальядолид.

Уже 14 августа утром Лунин начал работу с командой, где проведет новый сезон. Позже состоится официальная презентация игрока.

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Андрей Лунин провел первую тренировку за "Вальядолид" / Фото: twitter.com/realvalladolid

Стоит напомнить, что прошлый сезон Андрей Лунин также провел в аренде. Он выступал за "Леганес", однако сыграл лишь в семи матчах.

"Вальядолид" в прошлом сезоне занял 16-е место в чемпионате Испании. За место в основном составе "Вальядолида" 20-летний Лунин будет бороться с двумя вратарями – 30-летним воспитанником "Барселоны" Жорди Масипом и 25-летним Хосе Антонио Каро.