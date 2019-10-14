Лунин снова сменит клубную прописку и усилит середняка Ла Лиги

Андрей Лунин может перейти в четвертый испанский клуб. Сейчас вратарь выступает за "Вальядолид" на правах аренды, однако "сливочные" хотят разорвать соглашение футболиста.

Почему "Реал" хочет забрать Лунина из "Вальядолида"

Летом, когда Андрей переходил в "Вальядолид", одним из условий трансфера было то, что украинец будет иметь игровую практику. Но за восемь матчей в чемпионате Испании Андрей так и не дебютировал в лагере испанцев.

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В конце сентября издание Don Balon сообщило, что президент "Реала" Флорентино Перес ищет варианты решения проблемы с недостаточным игровым временем вратаря.

По информации издания, "сливочные" переведут Лунина в первую команду или он отправится в аренду в клуб второго испанского дивизиона (Сегунды) для получения практики.

Лунин может перейти в "Бетис"

Как сообщает GOL digital, Андрей может продолжить карьеру в "Бетисе". "Реал" попытается преждевременно расторгнуть контракт аренды 20-летнего вратаря.

Дело в том, что "Бетис" не смог найти достойную замену Пау Лопесу, который перешел в итальянскую "Рому". Хоэль Роблес не смог качественно заменить Лопеса, а второй вратарь Дани Мартин не соответствует уровню основного голкипера. Роблеса попытаются продать в зимнее трансферное окно.

Таким образом, Лунин может получить статус первого голкипера в "Бетисе". Сейчас после 8 туров Ла Лиги "Бетис" занимает 16 строчку в турнирной таблице.

Карьера Лунина в Испании

Украинец перешел в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари". Сумма трансфера составила 7,5 миллиона евро. За "королевский клуб" Андрей пока не сыграл ни одного официального поединка.

Прошлый сезон украинец провел в аренде в "Леганесе", где тоже был запасным вратарем. Андрей сыграл лишь в 7 матчах за команду.

Летом Лунин выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины и был признан лучшим голкипером турнира.