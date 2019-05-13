Лунин стал одним из лучших игроков "Леганеса", но пропустил два гола: видео

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел на старте на матч чемпионата Испании, где его "Леганес" принимал "Эспаньол".

Леганес – Эспаньол 0:2

Голы: Иглесиас, 35, 71 (пен)

Удаление: Бустинга, 45 (Леганес)

Еще в первом тайме "Леганес" пропустил гол. Лунин справился с первым ударом соперника, но на добивании оказался никем не прикрытый Иглесиас, и открыл счет в матче.

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Во втором тайме тот же Иглесиас удвоил преимущество своей команды ударом с 11-метровой отметки. К тому времени "Леганес" играл в меньшинстве после удаления защитника Бустинги.

Стоит отметить, что за 90 минут по воротам Лунина нанесли 19 ударов, из которых 7 в створ ворот. Голкипер сделал 5 сэйвов. Также за матч украинец отдал 27 из 37 точных передач (73% точности). Портал WhoScored высоко оценил действия Лунина, выставив ему оценку 7,0. Больше в "Леганесе" получил только Хуанфран – 7,4.