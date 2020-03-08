Лунин в матче с шедевральным голом года спас "Овьедо" из зоны вылета Сегунды – видео

В матче очередного тура Сегунды "Овьедо" вместе с украинским вратарем Андреем Луниным в основе обыграл "Эстремадуру" со счетом 2:1 и выбрался из зоны вылета.

Эстремадура – Овьедо 1:2

Голы: Ломотей, 90+2 – Родриго, 16, Сангальи, 65

К теме Сразу два украинца отличились результативными передачами в чемпионате Бельгии – видео

Уже на 16-й минуте после прострела во вратарскую зону Родриго переправил мяч в сетку ворот. После забитого гола гости отдали инициативу хозяевам и уверенная игра голкипера сборной Украины Андрея Лунина часто пригождалась "Овьедо".

Второй гол астурийцев можно просматривать часами! Марко Сангальи, получив мяч за пределами штрафной слету пробил метров с 25-ти прямо под перекладину. Настоящий шедевр!

Украинский голкипер удерживал ворота на замке до 90 минуты, позволив хозяевам забить один мяч в компенсированное время. Победа над прямым конкурентом позволила "Овьедо" покинуть зону вылета с 35 очками, сравнявшись по очкам с "Альбасете" Романа Зозули.

Эстремадура – Овьедо видеообзор матча