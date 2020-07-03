В пятницу, 3 июля, ФК "Львов" в Тернополе принимал "Ворсклу" в матче 29 тура УПЛ. Матч закончился боевой ничьей.

Львов – Ворскла 2:2

Голы: Яковелли, 55, Борзенко, 75 – Челядин, 8, Кравчук, 89

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Гости из Полтавы открыли счет в матче уже на 8-й минуте. Челядин получил передачу с правого фланга перед чужой штрафной, после чего уложил мяч под правую штангу прекрасным ударом – 0:1.

Видео гола Челядина

Весь первый тайм львовяне пытались атаковать ворота 16-летнего Павла Исенко, который провел дебютный матч в УПЛ. Кравчук пробил из-за пределов штрафной точно по центру ворот, где и стоял Исенко. Впоследствии смещение с левого фланга Яковелли завершил мощным ударом по центру ворот, который только размял Исенко.

Номинальные хозяева поля в Тернополе установили паритет только во втором тайме: Исенко решил быстро ввести мяч в игру броском на правый фланг, после чего фланговый защитник решил вернуть в центр обороны, где Яковелли уже поджимал Павлюка. Защитник вздрогнул, форвард подобрал и запустил парашют за шиворот Исенко – 1:1.

Видео гола Яковелли

На 75-й минуте "Львов" уже вышел вперед. В штангу попал Гончар с острого угла на правом фланге штрафной, после чего Шина перевел на голову Борзенко, которому уже ничто не мешало перед пустыми воротами – 2:1.

В конце основного времени матча в Тернополе гости вырвали ничью – Кравчук пробил с 7-ми метров после розыгрыша углового. 2:2 и очень яркая концовка матча.