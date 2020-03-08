"Львов" и "Карпаты" не смогли выявить сильнейшего в дерби

"Львов" и "Карпаты "подарили" на 8 марта невыразительную ничью в рамках 22 тура чемпионата Украины. При малом количестве опасных моментов команды не смогли забить ни одного гола.

Львов – Карпаты 0:0

Удаление: Джонатан, 90+2 (Львов)

Кроме того, что противостояние "Львова" и "Карпат" является львовским дерби, остроты встречи добавляет турнирное положение клубов. В этом сезоне команды не хватают звезд с неба. Оба коллектива с переменным успехом ведут борьбу за выживание.

После 21 тура на дне турнирной таблицы находятся "Карпаты", проигрывая "Львову", который 10-й, 7 очков. Таким образом, в очном матче командам было за что бороться.

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Первая половина игры не увенчалась большим количеством острых моментов – всего один удар в створ ворот на две команды. Неплохой момент имел Халл, однако легионер "Карпат" неудачно пробил после навеса в штрафную.

В конце тайма номинальные хозяева матча претендовали на пенальти. Гиоргадзе сыграл рукой в штрафной после подачи углового, однако Виктор Копиевский пенальти не назначил.

После перерыва моментов не увеличилось, поэтому фанатам пришлось веселиться собственными силами. Ультрас "Карпат" зажгли файеры и арбитр на некоторое время остановил игру.

В компенсированное время "Львов" остался в меньшинстве, поскольку на удаление наиграл Джонатан.

На последней минуте игры капитан гостей Клёц едва не вырвал победу для своей команды. Он пробил из-за пределов штрафной, но совсем немного не попал – ничья 0:0.

Таким образом, "Львов" и "Карпаты" завершили второй круг чемпионата Украины и в нижней шестерке. "Львы" остались на последней строчке, но сократили отставание от "Олимпика" до 5 очков. "Львов" догнал "Ворсклу", с которой делит 9-е место.

Турнирная таблица УПЛ