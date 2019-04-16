Львовская "Галичанка" досрочно выиграла чемпионат Украины по гандболу

Львовская гандбольная команда "Галичанка" выиграла золото украинской гандбольной Суперлиги. Львовянки получили "золото" благодаря тому, что победили главного конкурента "Карпаты" (Ужгород) 26:15.

Лучшим снайпером матча львовской команды стала Наталья Савчин – 8 голов, за "Карпаты" по три раза забросили Яна Готра и Наталья Шипляк.

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"Галичанка" выиграла золото в пятый раз в истории клуба. В последних матчах сезона "Карпаты" и "Реал" определят, кому из них достанется серебро.

Группа "А". 2 тур. 14 – 16 апреля

14 апреля. "Галичанка" – "Реал" 24:21 (12:12)

15 апреля. "Карпаты" – "Реал" 25:31 (15:15)

16 апреля. "Галичанка" – "Карпаты" 26:25 (10:8)

Группа "А". Турнирная таблица

1. "Галичанка" (Львов) – 43 очка (24 игры)

2. "Карпаты" (Ужгород) – 32 очка (24 игры)

3. "Реал" (Николаев) – 29 очков (24 игры)

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