Львовские "Барком-Кажани" выиграли Кубок Украины по волейболу

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Львовские "Барком-Кажани" выиграли Кубок Украины по волейболу

Во Львове завершились матчи "Финала четырех" Кубка Украины по волейболу. Победителем, а значит и обладателем Кубка стали хозяева площадки – львовские "Барком-Кажани".

В финальной игре они обыграли винницкое "Сердце Подолья", которое стало серебряным призером – 3:0 (25:23, 25:17, 25:20).

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Добавим, что "Барком-Кажани" уже в третий раз становятся обладателями Кубка Украины.

Кроме того, игроки львовской команды также получили персональные награды. Номинацию "Честная игра" получил игрок "кажанов" Горден Брова. "Лучшим центральным блокирующим игроком Кубка признан игрок команды "кажанов" Юрий Семенюк. "Лучшим диагональным игроком" Кубка Украины стал игрок команды "кажанов" Юрий Томин. "МVP игроком" стал игрок "кажанов" Олег Шевченко.

Обладатели бронзы Кубка – "МХП-Винница". Подопечные Васифа Талибова со счетом 3:0 (25:19, 28:26, 25:19) обыграли ВК "Политехник-Одесса".

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Теги: Спорт Волейбол
Источник: 24 Канал
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