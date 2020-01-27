Львовские "Карпаты" подписали первого зимнего новичка – чемпиона мира в составе сборной Украины

Футбольный клуб "Карпаты" подписал двух футболистов. Они стали первым новичками команды в зимнее трансферное окно.

"Зелено-белые" подписали контракт с полузащитником Алексеем Хахлевым. В июне 2019-го в составе сборной Украины (U-20) стал Чемпионом мира. За "львов" 20-летний футболист будет выступать под 8-м номером. Срок действия соглашения – два с половиной года.

Также клуб заключил полугодовой контракт с опцией продления с грузинским защитником Андро Гиоргадзе. В составе "зелено-белых" 23-летний защитник будет выступать под 30-м номером. Стоит отметить, что Андро Гиоргадзе в свое время уже выступал в Украине. Летом 2017 года стал игроком полтавской "Ворсклы", за которую провел 18 поединков в УПЛ. В сентябре 2019-го подписал контракт с чешским "Фаставом" (Злин). Выступал за молодежную сборную Грузии.

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Андро Гиоргадзе и Алексей Хахлев стали первыми новичками "Карпат" в зимнее трансферное окно. Из-за проблем с финансированием клуб уже покинули девять игроков.

Но стоит отметить, что Андро Гиоргадзе и Алексей Хахлев могут быть не единственными зимним подписанием команды. Полузащитник Геннадий Пасич и форвард Гегам Кадимян тренируются вместе с львовскими "Карпатами" на сборах в Сиде.