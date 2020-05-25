Майк Тайсон заработает 20 миллионов долларов за один бой: боксеру поставили необычное условие
Майк Тайсон за возвращение в спорт может заработать 20 миллионов долларов. Американцу предлагают солидный гонорар за бой на голых кулаках против Вандерлея Силвы.
Тайсон сказал "нет"
Президент лиги кулачных боев BKFC Дэвид Фельдман подтвердил, что предложил Тайсону контракт на бой, сообщает MMA Fighting. Однако Майк сразу сказал "нет".
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Дэвид Фельдман считает, что кандидатура 43-летнего Силвы подходит для поединка с Тайсоном.
Неважно, насколько стар Силва, он все еще опасен. Считаю, что это будет интригующим противостоянием. Но кандидат еще не выбран,
– заявил глава BKFC.
По словам Фельдмана, окончательно соперника Тайсону будут искать, если удастся устроить бой с 53-летним американцем.
Затем мы начнем говорить о соперниках. Пока мы не достигли успеха в организации боя Майка. Но я не думаю, что эти двери закрыты. Тайсон сразу сказал "нет". Но мне кажется, что рано ставить точку,
– сообщил Фельдман.
Тайсон возвращается в бокс главное
- Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе планирует вернуться в бокс не для профессиональных боев. По словам Тайсона, гонорары за бои пойдут на благотворительность.
- Он уже возобновил тренировки и демонстрирует приличную форму.
- Сообщалось, что Тайсон может провести бой с американцем Эвандером Холифилдом.
- Согласно другой информации, соперником Тайсона станет американец Шеннон Бриггс.
- Президент WBC Маурисио Сулейман обещает включить Тайсона в рейтинг своей организации, чтобы Майк смог провести бой.
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