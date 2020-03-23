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Майк Тайсон оригинальным способом зарабатывает 20 000 долларов в день во время карантина

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Знаменитый боксер прошлого Майк Тайсон вызвал сенсацию на Cameo, заработав более 20 тысяч долларов всего за шесть часов после регистрации.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе подписался на платформу, которая позволяет публике платить своим любимым знаменитостям за персонализированные сообщения.

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Как сообщает TMZ, Тайсон предлагал видео по 300 долларов за штуку, и уже заработал 20 тысяч долларов в течение шести часов после запуска своей страницы. Отмечается, что только голливудские звезды имели такой же интерес в прошлом.

Что такое Cameo?
Это сервис, где люди могут заплатить, чтобы их любимые знаменитости сняли короткое видео за отдельную плату.

Представители сайта рассказали, что лишь немногие звезды вызвали такой интерес, как Майк Тайсон. Общее количество заказов выросло на 30% на этой неделе, вероятно, из-за ситуации с массовым карантином, из-за которого многие люди остаются дома и ищут способы развлечься.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Спорт Бокс
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