МакГрегор подписал соглашение на новый поединок: известен соперник

Следующим соперником бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора МакГрегора (21-4) станет популярный американский боец Дональд Серроне (35-11).

Бойцы уже подписали соглашение на данный поединок. Об этом сообщил в Twitter журналист Чаматкар Сандху со ссылкой на комментатора Джо Рогана.

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Этот бой давно на слуху у любителей смешанных единоборств, однако Роган, ссылаясь на собственные источники, заявляет, что данный поединок является вопросом решенным и вскоре будет объявлен официально.

До этого президент UFC Дана Уайт, заявил, что хотел бы летом провести бой МакГрегора и Серроне, когда дисквалификация ирландца за драку после боя с Хабибом Нурмагомедовим закончится. Также сообщалось, что спортсмены дали согласие на этот поединок.

19 января на турнире UFC Fight Night 143 в Бруклине 35-летний Дональд Серроне успешно вернулся в легкий дивизион поединком с проспектом Александром Эрнандесом, которого победил техническим нокаутом во втором раунде.

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Конор МакГрегор, в свою очередь, подходит к этому противостоянию после поражения от чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, которое обернулось для обоих бойцов дисквалификацией и штрафами.

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