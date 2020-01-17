Конор МакГрегор – Дональд Серроне: анонс поединка

Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор возвращается в Октагон. Ирландский боец встретится с Дональдом Серроне. Анонс поединка – читайте в материале Спорт24.

МакГрегор – Серроне. главное

Что: бой в рамках главного события UFC 246

Где: Лас-Вегас (США), T-Mobile Arena

Когда: ночь с субботы на воскресенье 19-го января, примерно в 05:00 по киевскому времени

Трансляция: канал Setanta

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Биография "Ковбоя" Серроне

Серроне родился в Денвере (США). После того, как Дональд вступил в "Воздушную академию" штата Колорадо, он начал профессионально ездить на лошадях. Вероятно, после этого боец ​​получил прозвище "Ковбой".

На втором курсе он начал заниматься кикбоксингом: на любительском Серроне был непобедимым с рекордом 13-0.

Позже Дональд начал обучение в школе тайского бокса. Здесь он был также непобедимый с рекордом 28-0

Дебют Серроне в MMA состоялся 11 февраля 2006 года. Дональд удушающим приемом победил Нейта Мора. После этого Дональд выиграл еще 8 подряд поединков.

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Результат одного из поединков Серроне был отменен из-за того, что Дональд провалил допинг-тест. Это произошло после первого поединка в рамках WEC (организация, которая занималась поединками по смешанным единоборствам).

Серроне победил Кеннета Александера болевым приемом уже на 56 секунде первого раунда. Однако результат боя был аннулирован, ведь допинг-тест Серроне дал положительный результат на гидрохлоротиазид.

Лучшие окончания боев Серроне – видео

Первое поражение Серроне потерпел 29 января 2009 года на WEC 38. Дональд проиграл раздельным решением бой за титул чемпиона WEC в легком весе Джейми Варнеру. В 2010 между бойцами состоялся реванш, который Серроне выиграл.

После того, как UFC и WEC объединились, Серроне провел 33 поединка, в которых потерпел 10 поражений и получил 23 победы.

После серии из 8 подряд побед Серроне провел бой за титул чемпиона UFC в легком весе. Дональд уступил Рафаэлу дос Аньосу.

Дональд Серроне – Рафаэль дос Аньос: видеообзор боя

В 2017 году Серроне проиграл все три поединка – Хорхе Масвидалю, Робби Лоулеру и Дарреену Тилли. В 2018 году Дональд прервал серию поражений, одолев Янса Медейроса.

Впрочем, в поединке с Конором Мак Грегором американец подходит с двумя поражениями. В 2019 году Серроне проиграл Тони Фергюсону и Джастину Гейджу.

Чем важен и интересен бой

Президент UFC Дайна Уайт хочет организовать реванш между Конором МакГрегором и чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

В частности, он заявлял, что Конор станет официальным претендентом на титул Хабиба, если победит Серроне.

В то же время в команде Нурмагомедова убеждают, что реванш с ирландцем их не интересует.

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Для МакГрегора бой с Дональдом является возвращение в октагон. Свой последний бой в UFC МакГрегор провел 6 октября 2018 года, когда проиграл именно Хабибу.

Видимо, сам Конор не знает, чего ожидает от своего возвращения. Что точно получит ирландец – так это 5 миллионов долларов призовых. Это на 2 миллиона больше, чем за бой с Хабибом.

Прогноз

На бумаге Конор является явным фаворитом противостояния. За ирландца говорит не только статистика, но и достижения. Макгрегору удавалось быть чемпионом UFC, что так и не покорилось Серроне.

Вместе с тем, в MMA ни один боец ​​не имеет права на ошибку, поскольку любой удар или болевой прием может стать фатальным.

Кто как не МакГрегор знает, что такое недооценка. В 2016 году ирландец сенсационно проиграл Нейту Диасу, хотя впоследствии и отомстил американцу в реванше.