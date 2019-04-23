МакГрегор впервые провел бой после позорного поражения Хабибу: видео

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Конор МакГрегор
Конор МакГрегор / Фото з відкритих джерел

Ирландский боец смешанного стиля Конор МакГрегор провел первый бой после схватки с Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 229.

МакГрегор принял участие в ежегодном мероприятии боксерского зала в Дублине — Crumlin Boxing Club. В рамках 27 Шоу бокса в Страстную пятницу Конор побоксировал с соотечественником Майклом МакГрейном.

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Поединок завершился вничью. Оба спортсмена обменялись несколькими серьезными ударами, несмотря на характер встречи.

Конор МакГрегор вернулся на ринг: смотрите видео

В последний раз в октагон МакГрегор выходил в октябре 2018 года, уступив Хабибу Нурмагомедову. После боя Хабиб напал в зале на одного из тренеров Конора. После этого он был дисквалифицирован на длительный срок. Дисквалификация Нурмагомедова заканчивается летом 2019 года.

26 марта 2019 года Конор МакГрегор заявил об окончании карьеры. Однако, уже за пару дней МакГрегор сообщил, что возвращается в октагон. Поэтому его слова можно понять как готовность вновь сразиться. Учитывая, что он и в дальнейшем поддерживал форму, проводя спарринги.

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Теги: Новости Спорта Смешанные единоборства Спорт
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