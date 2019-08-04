"Малага" хочет расторгнуть контракт с Селезневым

Испанская "Малага" рассматривает возможность прекращения сотрудничества с украинским футболистом Евгением Селезневым. Испанский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость.

Как сообщает Eldesmarque, 34-летний украинец один из игроков, который может покинуть клуб, ведь его зарплата достаточно высока.

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Если все пойдет по плану "анчоусов", то нападающий покинет клуб в ближайшие дни.

Селезнев по личным причинам присоединился к команде позже, чем его одноклубники. Он тренируется с командой с 29 июля, хотя ряд СМИ сообщали, что Евгений покидает клуб. Испанские СМИ связывают украинца с турецкими клубами.

По информации СМИ, сам Селезнев вроде бы не захотел оставаться в "Малаге", потому что не получал игровой практики в испанском клубе. К тому же у него есть более привлекательные в финансовом плане предложения.

В прошлом сезоне Сегунды Селезнев сыграл 12 матчей за "Малагу", однако результативными действиями не отметился. Контракт украинца с "Малагой" рассчитан до лета 2021 года.