Мальчик повторил удивительный удар Месси и получил похвалу от Лео: видео
Шестилетний мальчик Арат Хусейни, который становится звездой в инстаграме, повторил удар своего кумира – нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Арат опубликовал в инстаграме ролик, где повторяет удар Месси через себя.
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"Привет, Лионель Месси, я люблю тебя", – сказал мальчик. Далее он эффектно понабивал мяч обеими ногами и отправил его в сетку ворот ударом через себя.
Ролик уже собрал более 2,5 миллионов просмотров.
Лионель Месси остался в в восторге от таланта мальчика и прокомментировал сообщение.
"Спасибо, Арат. Я вижу, ты настоящий мастер, потрясающе! Обнимаю", – написал звездный аргентинец.
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