Украинский футболист Руслан Малиновский попал в символическую сборную УЕФА по итогам двух туров отбора Евро-2020. Матчи проходили с 10 по 15 октября.

Больше всего представителей в символической 11-ке, по версии УЕФА, имеет Россия и Турция – по два.

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Символическая сборная

Фехми Мерт Гюнок (Турция), Гудьон Бальдвинссон (Ирландия), Мерих Демирал (Турция), Андрей Семенов (Россия), Эран Захави (Израиль), Руслан Малиновский (Украина), Денис Черышев (Россия), Джон Макгинн (Шотландия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Роберт Левандовски (Польша), Гарри Кейн (Англия).

По итогам матчей, состоявшихся в октябре, шесть сборных досрочно оформили выход на Евро-2020. Среди них и сборная Украины, которая 14 октября победила Португалию в Киеве.

Ранее в УЕФА выделили финт Андрея Ярмоленко в матче против Португалии. Андрей оставил в дураках защиту чемпионов Европы.