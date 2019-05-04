Малиновский сделал себе подарок на день рождения, забив за "Генк": видео

Украинский полузащитник Руслан Малиновський 4 мая 2019 года отмечает 26-летие. За день до своего дня рождения полузащитник отметился очередным голом за "Генк" в чемпионате Бельгии.

Его команда принимала "Антверпен". И разгромила соперников 4:0. Сам Малиновский забил первый гол в матче. Он отличился с пенальти на двадцать пятой минуте. Это его шестнадцатый гол за команду в этом сезоне.

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Заменили Малиновского на шестьдесят шестой минуте. К этому времени его команда побеждала 3:0. Четвертый гол "Генк" забил уже в добавленное арбитром время, и тоже с пенальти.

Стоит отметить, что за "Антверпен" весь матч отыграл бывший форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани. Но он "отличился" только желтой карточкой. Также за "Антверпен" выступает украинец Игорь Назарин. Но он не попал даже в заявку на матч.