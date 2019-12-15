Малиновский забил гол за "Аталанту", пробив голкиперу между ног: видео

Украинский полузащитник Руслан Малиновский с первых минут вышел в матче "Аталанты" против "Болоньи" на выезде. И даже забил гол.

Малиновский отличился на 60-й минуте. Он увидел свободный прострел впереди, куда сделал забегание. Именно туда пас и отдал Барроу. Малиновский, успев первым на мяч, пробил между ног голкиперу, который неудачно вышел на перехват.

Видеообзор матча Болонья – Аталанта (видео гола Малиновского с 02:12)

К слову: Как Малиновский вместе с "Аталантой" праздновал выход в плей-офф Лиги чемпионов – видео

Однако этот гол не помог "Аталанте" избежать поражения. Еще до этого команда дважды пропустила. И в итоге уступила 2:1. Это поражение не позволило команде подняться в топ-4.