Малиновский забил гол за "Аталанту", пробив голкиперу между ног: видео

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Малиновский забил гол / twitter.com/Atalanta_BC

Украинский полузащитник Руслан Малиновский с первых минут вышел в матче "Аталанты" против "Болоньи" на выезде. И даже забил гол.

Малиновский отличился на 60-й минуте. Он увидел свободный прострел впереди, куда сделал забегание. Именно туда пас и отдал Барроу. Малиновский, успев первым на мяч, пробил между ног голкиперу, который неудачно вышел на перехват.

Видеообзор матча Болонья – Аталанта (видео гола Малиновского с 02:12)

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Однако этот гол не помог "Аталанте" избежать поражения. Еще до этого команда дважды пропустила. И в итоге уступила 2:1. Это поражение не позволило команде подняться в топ-4.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт ФК Аталанта Руслан Малиновский Футбол
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