Малиновский заявил, что победа "Шахтера" над "Аталантой" случайная
Хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" (1:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
Спорт 24 писал, что победу над "Аталантой" "Шахтер" одержал благодаря голу уже в добавленное арбитром время.
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Думаю, ничья была бы более справедливым итогом. В концовке начали играть в более открытый футбол, "Шахтер" пытался играть на контратаках. Были моменты, мог забить, и Мюриэль отлично разобрался на фланге.
Если брать в целом, то были неплохие атаки, в обороне прессинговали неплохо, но немного не повезло. Думаю, "Шахтеру" повезло больше, поэтому и победили. Как мы ожидали, так они и сыграли. Хорошая команда с хорошими исполнителями. В атаке сильные игроки. Считаю, что мы тоже показали хороший футбол,
– сказал Малиновский в эфире "Футбол 1".
Напомним, хавбек сборной Украины отыграл в матче против "Шахтера" 23 минуты, однако не смог помочь "Аталанте" избежать неприятного результата – поражение 1:2.
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