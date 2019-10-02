Малиновский заявил, что победа "Шахтера" над "Аталантой" случайная

Хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" (1:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Спорт 24 писал, что победу над "Аталантой" "Шахтер" одержал благодаря голу уже в добавленное арбитром время.

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Думаю, ничья была бы более справедливым итогом. В концовке начали играть в более открытый футбол, "Шахтер" пытался играть на контратаках. Были моменты, мог забить, и Мюриэль отлично разобрался на фланге.

Если брать в целом, то были неплохие атаки, в обороне прессинговали неплохо, но немного не повезло. Думаю, "Шахтеру" повезло больше, поэтому и победили. Как мы ожидали, так они и сыграли. Хорошая команда с хорошими исполнителями. В атаке сильные игроки. Считаю, что мы тоже показали хороший футбол,

– сказал Малиновский в эфире "Футбол 1".

Напомним, хавбек сборной Украины отыграл в матче против "Шахтера" 23 минуты, однако не смог помочь "Аталанте" избежать неприятного результата – поражение 1:2.