В четверг, 2 июля, "Манчестер Сити" на своем поле принимает "Ливерпуль" в матче 32 тура АПЛ. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт 24.

Матч двух беспрекословно лучших команд АПЛ мог бы стать самым ожидаемым событием конца английского сезона, вот только турнирного значения он уже не будет иметь практически никакого.

Смотрите также: Где Украина сыграет матчи Лиги наций против Испании, Германии и Швейцарии: названы города

Выездное поражение "Манчестер Сити" в 31-м туре от "Челси" принесло "Ливерпулю" долгожданный чемпионский титул – первый за 30 лет. И это за 7 туров до финиша – рекорд АПЛ! Учитывая то, что из Лиги чемпионов "Ливерпуль" вылетел еще до карантина, найти мотивацию на концовку сезона команде Юргена Клоппа будет непросто.

Манчестер Сити – Ливерпуль: онлайн-трансляция