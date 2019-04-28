Манчестер Юнайтед – Челси: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграют в центральном матче 36-го тура чемпионата Англии. Посмотреть топ-матч чемпионата Англии в Украине можно онлайн и по телевидению.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Начало встречи в 18:30, трансляция на канале начнется за пять минут до этого – в 18:25.

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Также игре будет предшествовать программа "Check-in", которая начнется на телеканале "Футбол 2", в 18:00. Это спортивный проект в формате мини-студии из футбольного бара. Непосредственные участники студии болельщики английских суперклубов, которые обладают интересной информацией и малоизвестными фактами о командах, за которые они болеют, и с радостью поделятся этими знаниями со зрителями.

Смотреть онлайн "Манчестер Юнайтед" – "Челси" можно на украинском легальном сервисе интернет-телевидение Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Месячный абонемент стоит 89 гривен.

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" ведут борьбу за топ-4. Сейчас лондонцы на четвертой позиции, а "красные дьяволы" – шестые.

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