"Манчестер Юнайтед" – "Челси": прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" прямые конкуренты за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. В 36 туре чемпионата Англии команды в очном матче выяснят, кто продолжит борьбу за топ-4.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси"

После 35 туров "Челси" удерживает четвертое место, имея в своем активе 67 очков. На один балл меньше у "Арсенала" и на три в "Манчестер Юнайтед". В предыдущих матчах ни лондонцы, ни "красные дьяволы" не выиграли. "Челси" сыграл в результативную ничью с "Бернли", а МЮ без шансов проиграл "Манчестер Сити".

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Победа позволит "Челси" закрепиться в топ-4 и практически выбросить из гонки "Манчестер Юнайтед". Если же "красные дьяволы" выиграют, то только подогреют интригу в чемпионате. Единственным козырем "Челси", которым владеет и "Арсенал", есть шанс пробиться в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы. Сейчас оба клуба пробились в полуфинал и имеют все шансы сыграть в финале.

Прогноз Фаворит Спорт

"Манчестер Юнайтед" проиграл три матча подряд с общим счетом 9:0. Удивительная победная серия Сульшера завершилась и неудивительно, что "Челси" является фаворитом матча. На их победу коэффициент 2,69. Ничейный результат – 3,35. На успех "Манчестер Юнайтед" – 2,71.

В последних матчах "красных дьяволов" были забиты два и более голов. Коэффициент на то, что в матче будет забито более двух голов – 1,87. Коэффициент на то, что оба клуба забьют в этой игре – 1,62.

Прогноз Pari Match

Третий подряд поединок подопечные Сульшера проиграли, не забив ни одного гола. На то, что "Челси" победит и не пропустит коэффициент 4,60. Коэффициент на то, что "красные дьяволы" не отметятся голом в этой грей – 1,27.

Победу "Манчестер Юнайтед" Pari Match оценил коэффициентом 2,70. Таким же коэффициентом букмекеры оценили шансы одержать победу "Челси". Ничейный результат – 3,40.

Прогноз Winline

"Манчестер Юнайтед" не проигрывает "Челси" на "Олд Траффорд" почти шесть лет. Последние два поединка в Манчестере местные футболисты выиграли, забив два гола. Коэффициент на их победу – 2,67. Успех подопечных Маурицио Сарри оценили в 2,63. Ничья – 3,40.

Лучшим бомбардиром МЮ в чемпионате Англии является Поль Погба, который летом может покинуть клуб. Коэффициент на его гол – 2,79. В "Челси" больше всего забивает бельгиец Эден Азар. Его гол в этом матче букмекеры оценили коэффициентом 2,76.

Поединок 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Челси" состоится 28 апреля. Начало игры, в 18:30.

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