Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

118 Читати новину українською
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч АПЛ
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль смотреть онлайн

Матч чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" можно будет посмотреть в Украине – как по телевидению, так и онлайн.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" покажут по телеканалу "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона - в 16:00. Сама игра начнется в 16:05.

Читайте также: "Челси" запретили покупать новых игроков и наложили большой штраф

Смотреть онлайн "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

Отметим, что матчу будет предшествовать программа "Check-in". Болельщики в пабе вместе с ведущими поделятся своими мыслями относительно исхода поединка. Программа начнется, в 15:25.

Последняя игра между командами завершилась уверенной победой "Ливерпуля" на "Энфилде". Однако до этого матча МЮ имел восьмиматчевую беспроигрышную серию против "мерсисайдцев". Последняя выездная победа "Ливерпуля" датирована еще 16 марта 2014 года.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Столкновения на границе Венесуэлы и Колумбии: пострадали более 300 человек
сегодня
267
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Черноморец" неожиданно победил "Львов": видео
23 февраля 18:57 "Черноморец" неожиданно победил "Львов": видео
104
Два пенальти позволили "Мариуполю" победить "Олимпик": видео
23 февраля 15:59 Два пенальти позволили "Мариуполю" победить "Олимпик": видео
71
Одноклубник Зинченко стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов: видео
23 февраля 10:23 Одноклубник Зинченко стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов: видео
59
УЕФА накажет "Динамо" и "Шахтер" за поведение болельщиков на матчах Лиги Европы
22 февраля 20:36 УЕФА накажет "Динамо" и "Шахтер" за поведение болельщиков на матчах Лиги Европы
167
Ломаченко похвастался своим шикарным автопарком и рассказал, как дважды попадал в аварии: фото
22 февраля 15:09 Ломаченко похвастался своим шикарным автопарком и рассказал, как дважды попадал в аварии: фото
291
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук