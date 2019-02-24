Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

Матч чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" можно будет посмотреть в Украине – как по телевидению, так и онлайн.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" покажут по телеканалу "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона - в 16:00. Сама игра начнется в 16:05.

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Смотреть онлайн "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

Отметим, что матчу будет предшествовать программа "Check-in". Болельщики в пабе вместе с ведущими поделятся своими мыслями относительно исхода поединка. Программа начнется, в 15:25.

Последняя игра между командами завершилась уверенной победой "Ливерпуля" на "Энфилде". Однако до этого матча МЮ имел восьмиматчевую беспроигрышную серию против "мерсисайдцев". Последняя выездная победа "Ливерпуля" датирована еще 16 марта 2014 года.

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