"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" и захватил лидерство в АПЛ: видео

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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: видео голов и обзор матча 24.04.2019
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед видео голов

В среду, 24 апреля, "Манчестер Сити" на выезде одолел "Манчестер Юнайтед" в перенесенном матче 31 тура АПЛ.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:2
Голы: Силва Б., 54, Сане, 66

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Первый тайм прошел без забитых мячей, но уже после перерыва сумел отличиться Бернарду Силва. Еще через 12 минут удалось забить Лерою Сане после ошибки Давида Де Хеа.

Видео гола Силвы

Видео гола Сане

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе гостей и заработал лишь желтую карточку (вторую в сезоне).

За три тура до финиша чемпионата "Манчестер Сити", имея в активе 89 очков, занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Ливерпуль" на один балл.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Источник: 24 Канал
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