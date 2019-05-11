"Манчестер Юнайтед" после провального сезона покинул звездный футболист

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Андер Эррера
Андер Эррера / twitter.com/Football_TaIk

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" испанец Андер Эррера официально покинет клуб по окончании текущего сезона.

В Twitter "красных дьяволов" появился видеоролик с прощальным посланием 29-летнего хавбека.

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Футболист покинет клуб как свободный агент этим летом, поскольку руководство "Манчестер Юнайтед" не смогло с ним договориться о продлении контракта.

На "Олд Траффорд" Эррера перешел летом 2014 года из "Атлетика" (Бильбао). Его трансфер обошелся манкунианскому клубу в 36 млн евро. За пять лет в Манчестере на клубном уровне игрок провел 189 матчей и забил 20 мячей.

С командой выиграл 4 трофея – национальные кубок, Кубок лиги и Суперкубок, а также Лигу Европы. Первым клубом испанца была "Сарагоса". Продолжит карьеру Эррера, скорее всего, во французском ПСЖ.

В свою очередь "Манчестер Юнайтед" провалил сезон. Команда может финишировать максимум на 5-м месте в чемпионате Англии. МЮ вылетел из всех кубков и в следующем сезоне сыграет только в Лиге Европы.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Манчестер Юнайтед Трансферы
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