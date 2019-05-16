"Манчестер Юнайтед" представил новую форму: на ней упоминание о невероятном финале с "Баварией"

"Манчестер Юнайтед" представил новую форму на следующий сезон. Выполнена она в традиционных красных цветах. Но имеет множество особенностей.

На этой форме герб "Манчестер Юнайтед" изображен на черном щите в золотых тонах. Поэтому он выделяется на фоне общей формы.

Но особенностью этой формы являются так называемые "пасхалка". На этой форме на рукаве написано "Treble winners BCN 26.05.1999". А также "90+3". Это отсылка к сезону 1998-1999, когда "Манчестер Юнайтед выиграл три трофея – чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Именно в Барселоне 26 мая 1999 на "Камп Ноу" состоялся знаменитый финал Лиги чемпионов, когда" Манчестер Юнайтед "победил немецкую "Баварию". Победный гол был забит на 90+3 минуте Олег Гуннаром Сульшером. Он теперь возглавляет МЮ.

К слову: вот в какой форме будет выступать "Бавария" в следующем сезоне

Стоит добавить, что в этом сезоне МЮ занял лишь шестое место в чемпионате Англии. Поэтому команда выступит в Лиге Европы.