"Манчестер Юнайтед" приобрел Гарри Магуайра и установил исторический рекорд

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Гарри Магуайр
Гарри Магуайр / twitter.com/manutd

Защитник английского "Лестера" Гарри Магуайр продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" выкупили контракт футболиста.

Игрок подписал контракт с клубом до 2025 года с опцией продления еще на один сезон, информирует сайт "Манчестер Юнайтед".

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Игрок будет зарабатывать 5,5 миллионов евро в год. Ранее также стало известно, что "красные" заплатили за трансфер Магуайра 87 миллионов.

Это самый дорогой трансфер защитника в истории футбола. "Лестер" официально не уточняет сумму трансфера, но называет ее рекордной в истории клуба.

До этого самым дорогим защитником в мире был Вирджил ван Дейк, который за 84,65 миллиона евро перешел в "Ливерпуль" с "Саутгемптона".

В прошлом сезоне за "Лестер" Магуайр сыграл 32 матча во всех турнирах. В его активе три гола. Также Гарри успел уже сыграть 20 матчей за сборную Англии.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Юнайтед Трансферы
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