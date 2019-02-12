Манчестер Юнайтед – ПСЖ прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги чемпионов достался один из самых тяжелых соперников. Прочность "красных дьяволов" проверит чемпион Франции – ПСЖ.

Стоит отметить, что оба соперника довольно равные. Поэтому букмекеры не отдают однозначного преимущества одной из команд. Что касается первого матча, то в William Hill на победу "Манчестер Юнайтед" выставили коэффициент 2,30 (наименьший из предложенных коэффициентов). На то, что победят гости – 3,00. Ничья в первом матче между этими командами – 3,40.

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При этом на то, какая команда выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, то тут больше шансов у ПСЖ – 1,57 против 2,25 на проход МЮ.

Несколько похожи коэффициенты дает и PariMatch. В них победа хозяев "Олд Траффорд" – 2,39. На то, что победит ПСЖ – те же 3,00. По ничьи, то ее оценили в 3,55.

Несколько более высокие коэффициенты они предложили и на победителя пары. Здесь тоже больше шансов у ПСЖ – 1,62 на проход французской команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. На то, что пройдет МЮ – 2,39.

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Самый высокий коэффициент на победу ПСЖ – в "Фаворит спорт". Их эксперты таков итог матча оценили в 3,10. Победа "Манчестер Юнайтед" в первом матче – 2,26. Ничья в этом противостоянии – 3,65.

Что касается выхода в следующий раунд турнира, то букмекеры тоже отдают предпочтение ПСЖ – 1,63. На проход МЮ – 2,29.

Матч "Манчестер Юнайтед" – ПСЖ состоится во вторник, 12 февраля. Начало встречи в 22:00. Обзор матча – на сайте Спорт24. Матч состоится во Франции 6 марта.