Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч АПЛ

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Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч АПЛ / twitter.com/spursofficial

4 декабря лондонский "Тоттенхэм" в рамках 15 тура чемпионата Англии встретится с "Маенчестер Юнайтед". Посмотреть игру можно онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Англии в Украину транслирует канал Setanta Sport. Канал доступен на ОТТ-сервисам: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

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Матч "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" состоится в среду, 4 декабря. Начало матча в 21:30.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

К этому матчу "Тоттенхэм" подходит с серией из трех подряд выигранных матчей. Как известно, команда сменила тренера и теперь "шпор" возглавляет экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

А "красные дьяволы" не могут выиграть три поединка подряд и находятся в середине турнирной таблицы АПЛ.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Тоттенхем Манчестер Юнайтед
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